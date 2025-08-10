AFAD, TAMP’YI UYGULAMAYA BAŞLADI

AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Bugün, saat 19.53’te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir” ifadelerini paylaştı. Ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcılarımız Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi’nde bir araya geldi.

DEPREMİN ETKİLERİ VE ARTÇILARI

Yapılan paylaşımda, depremin en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedildiği aktarıldı. Şu ana kadar 0-3.0 büyüklüğünde 15 adet, 4.0-5.0 büyüklüğünde ise 5 adet olmak üzere toplamda 20 artçı depremin meydana geldiği bilgisi verildi. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinde 319 kişilik personel ve 79 araç görev almakta olduğu kaydedildi.

HASAR TESPİTİ VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Açıklamada, “Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi.