Afad, Tokat’ta 4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, depremin meydana geldiği saat 01.24 olarak kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE ETKİLERİ

Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak belirlendi. Olaydan sonra vatandaşlar kısa süreliğine panikleyerek sokaklara çıktı. Ancak AFAD ekiplerine yıkım ihbarı ulaşmadı. Tokat AFAD ekiplerinin hasar tespiti yapmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi.