Afad Ve Kandilli Depremleri Takip Ediliyor

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesiyle vatandaşlar tarafından sürekli takip ediliyor. Bu iki kurum, 14 Ağustos 2025 tarihinde de güncel deprem verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, bu tarihte Türkiye’de bir deprem meydana geldi mi? Son depremler listesinde yer alan güncel veriler neler? İşte detaylar…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, son dakikada oluşan depremlerle ilgili olarak vatandaşlara sürekli güncel bilgiler sunmaya devam ediyor. Resmi web siteleri üzerinden depremleri anlık olarak duyuran bu kurum, halk tarafından kolayca erişilebilen bir kaynak oluşturuyor. Kandilli Rasathanesi de aynı şekilde, son dakika deprem haberleri veriyor ve bölgesel araştırmalar yaparak deprem verilerini topluyor. Kandilli, son 500 depremi halka sunarak bilgi akışını sağlıyor.

