Afad Ve Kandilli Rasathanesi, Balıkesir’de Deprem

BALIKESİR’DE DEPREM OLDU MU?

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine dayanarak, Balıkesir’de deprem olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar için güncel bilgiler paylaşıldı. Son dönemlerde artan sarsıntılar sonrası Balıkesir halkı, olası yeni depremleri merak ediyor. Bu soru, sadece bölge halkının değil, çevredeki illerde yaşayanların da gündemini meşgul ediyor. 18 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Balıkesir’deki sismik hareketlilik ve gelişmeler şu şekilde…

DEPREM DETAYLARI VE DERİNLİĞİ

Afad’ın açıklamasına göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, saat 11.26’da gerçekleşti ve derinliği 6.72 kilometre olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verilerini vatandaşlarla hızlı ve güvenilir bir şekilde paylaşıyor. Kurum, bölgesel deprem hareketlerini dikkatle takip ederek, internet sitesi üzerinden son 500 deprem kaydını halka açık şekilde sunuyor.

AFAD’DAN GÜNCEL BİLGİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad), ülkemizdeki depremlere dair en güncel ve doğru bilgileri halkla zamanında paylaşıyor. Bu sayede vatandaşlar, meydana gelen sarsıntılar hakkında anında bilgi sahibi olabiliyor. Balıkesir’deki son gelişmeler de bu şekilde izleniyor ve raporlanıyor.