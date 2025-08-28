Afad Ve Kandilli Rasathanesi Deprem Bilgileri

DEPREM VERİLERİ İZLENİYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı güncel verilere göre, kısa bir süre önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü, gün boyunca kamuoyunun dikkatli takibinde yer aldı. Detaylı bilgilere haberimizin devamında ulaşılabilir.

GÜVENİLİR BİLGİLER PAYLAŞILIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak takip ediyor ve topladığı verileri düzenli ve şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle yerel sarsıntılara dair güncel bilgilere yakın takip eden kurum, resmi web sitesinde son 500 depremin kayıtlarını düzenli olarak yayımlıyor. Bu sayede vatandaşlar, güvenilir ve doğrulanmış deprem verilerine hızlıca erişim sağlıyor.

TOPLUMDA AFET FARKINDALIĞI ARTIRILIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye’deki sismik hareketleri anlık olarak izleyerek kamuoyuna hızlı ve güvenilir bilgiler sunuyor. Gelişmiş teknoloji altyapısıyla depremleri eş zamanlı takip ve analiz eden kurum, toplumsal afet bilincinin artırılmasını ve olası risklere karşı hazırlıklı olunmasını hedefliyor. Yapılan çalışmalar, vatandaşların özellikle depremler başta olmak üzere tüm afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarını amaçlıyor.