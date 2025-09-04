Afad Ve Kandilli Rasathanesi Deprem Kaydetti

DEPREMİN MERKEZİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verilerine göre, kısa süre önce bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntı, merkez üssü ve büyüklüğü ile öne çıkarak gün boyunca kamuoyunun dikkatini üstüne çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEPREMİ TAKİP SİSTEMLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen sismik hareketleri titizlikle takip ediyor ve tespit ettiği depremleri düzenli olarak kamuoyuna duyuruyor. Kurumun resmi internet sitesinde, özellikle yerel ölçekte hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgiler sunuluyor. Son 500 depremin detayları halka açık bir şekilde paylaşılmakta.

AFAD’IN ÇALIŞMALARI

Türkiye genelindeki depremleri, AFAD Deprem Dairesi anlık olarak takip ediyor ve elde edilen bilgiler güvenilir bir şekilde kamuoyuna aktarılıyor. Kurum, sadece verileri paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda afet bilincini artırmak ve risklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor ve bu verileri hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna sunuyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı analiz eden kurum, aynı zamanda toplumun afet bilincini üst seviyeye çıkarmayı ve hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyor.