Afad Ve Kandilli Rasathanesi Güncel Verileri

DEPREM HİSSİSİ VE VATANDAŞLARIN MERAKI

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı güncel veriler doğrultusunda, yakın bir zamanda bir deprem hissedildi. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü, gün boyunca vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. “23 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?” soruları da bu merakın bir parçası. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de yaşanan sismik hareketleri anlık olarak takip ederek kamuoyunu düzenli biçimde bilgilendiriyor.

SİSMİK HAREKETLERİN TAKİBİ

Bölgesel depremleri detaylı bir şekilde izleyen Kandilli, resmi web sitesi üzerinden son 500 depremin verisini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) Deprem Dairesi ise Türkiye genelindeki depremlere dair güncel bilgileri hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuna iletiyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla sismik hareketleri anlık olarak izleyen bu kurum, her depremi ayrıntılı şekilde analiz ederek toplumun afet bilincinin gelişmesine yardımcı oluyor. Bu çerçevede, vatandaşların zamanında tedbir alması da hedefleniyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip etmek mümkün. Bu platformlar aracılığıyla meydana gelen depremler hızlıca kaydediliyor ve detaylı bilgilerle kamuoyuna aktarılıyor. Son 500 deprem verisi dahil tüm güncel bilgilere buradan ulaşmak mümkündür.