Afad Ve Kandilli’ye Göre Deprem Oldu

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı güncel verilere göre, kısa bir süre önce dikkat çeken bir deprem oluştu. Bu sarsıntı, merkez üssü ve büyüklüğü ile gün boyunca kamuoyunun ilgisini çekti. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

SON DEPREMLER VE DETAYLAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’deki depremleri anlık olarak izliyor ve topladığı verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle yerel ölçekte hissedilen sarsıntılara dair güncel bilgiler, kurumun resmi internet sitesinde yayımlanıyor ve son 500 depreme ait detaylar vatandaşların erişimine sunuluyor.

AFAD’IN ROLÜ VE HEDEFLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor ve verileri hızlı, güvenilir bir biçimde kamuoyuna aktarıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde, sismik hareketleri eş zamanlı analiz eden bu kurum, toplumda afet bilincini artırmayı ve hazırlıklı bir yapı oluşturmaya yönelik çabalarını sürdürüyor.

