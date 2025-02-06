Afad ve MTA Deprem Raporu Açıklandı

EGE DENİZİ’NDE SİSMİK AKTİVİTE İLERLİYOR

Ege Denizi’nde süregelen sismik aktivite, olası bir volkanik hareketliliğe neden olma ihtimali barındırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Santorini Adası’ndaki depremlere dair ortak bir ön değerlendirme raporu yayımladı. Bu raporda, 28 Ocak’tan itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 900’ün üzerine çıktığı ifade ediliyor. En büyüğü 5,1 olarak ölçülen depremlerin, Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yoğunlaştığı belirtilirken, derinliklerin 5 kilometre ile 25 kilometre arasında değiştiği belirtildi. Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede olduğu anımsatılıyor. Raporda, “Depremler, Santorini Adası’nın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda bulunan su altı kraterine sahip olan Kolumbo Volkanı’nın olduğu bölgede yoğunlaşmaktadır” bilgisi verildi. Kolumbo Volkanı, Santorini volkanik kompleksinin bir parçası olup, en son 1650 yılında aktif hale geçmiştir. Santorini volkanik kompleksinin bilinen son patlaması ise 1950 yılında yaşanmıştır.

TÜRKİYE’YE ULAŞABİLECEK TEHLİKELER

Raporda yer alan bilgilere göre, Santorini Volkanı ve çevresi aktif bir volkanik kompleks durumundadır. 1950’de gerçekleşen patlama sonrası oluşan tsunami, Türkiye kıyılarına kadar ulaşmıştır. Yunanistan kaynaklarına göre, depremlerin tektonik kökenli olduğu düşünülse de volkanizma ile tektonizmanın doğrudan bağlantılı jeolojik olaylar olduğu vurgulanıyor. Magma odalarına bağlı sismik hareketlerin yanı sıra, tektonik hareketler de volkanizmanın ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Raporda, “Bu nedenle son günlerde meydana gelen bu gibi deprem fırtınaları iki açıdan da dikkatli bir şekilde takip edilmelidir” deniyor. Devam eden sismik aktivitenin bir volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali bulunuyor. 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivite yoğunluğu yaşanmış ama herhangi bir volkanik aktivite görülmemişti. Olası bir volkanik aktivitenin gerçekleşmesi durumunda, patlamanın tipi ve şiddeti gibi jeolojik özelliklere bağlı olarak volkanik aktivite ortaya çıkabilir. Raporda ayrıca, “Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgarla taşınması, patlama kolonunun yüksekliği ve çökmesine bağlı piroklastik akışlar ve patlama ya da deprem sonrası oluşabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir” ifadesine yer veriliyor.

SANTORİNİ DEPREMLERİ VE GEAY

Devam eden sismik etkinliğin, Güney Ege Ada Yayı (GEAY) içinde yer aldığı belirtiliyor. Atina, Santorini ve Bodrum hattında bir yay şeklinde gelişmiş bu jeolojik ortamda, Milos, Santorini ve Nisiros gibi son 10 bin yılda birçok kez püskürmüş aktif volkanlar bulunmaktadır. Rabbirtti: “GEAY’ın güneyinde, Ege-Anadolu Levhası ile Afrika Levhası’nın sınırını oluşturan Ege Dalma Batma Zonu (EDBZ) geçmektedir.” Bu zon boyunca Afrika Levhası, Ege-Anadolu Levhası’nın altına yılda 20 milimetre hızla dalıyor. Santorini depremleri Ege levhası içinde sığ derinliklerde meydana geliyor ve bu deprem aktivitesine daha derin odaklı depremlerin eşlik etmediği görülüyor. AFAD Deprem Danışma Kurulunun, Türk bilim insanları ve araştırmacılarının sismik aktiviteyi takibe devam ettiği ifade edilirken, resmi kurumların açıklamaları dışında sosyal medyada yer alan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.