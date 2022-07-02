AFAD’dan 6 il için uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uyarı yayınladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek orman yangınları konusunda uyardı.

AFAD, bazı illerde hafta sonu beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riski artacağından, piknik veya tarla temizliği sebepleriyle ateş yakılmaması konusunda uyarı yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarı yayımladı.

Açıklamada, “Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112’ye bildirmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.