AFAD’dan açıklama: 46 yaralı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan da yaralı sayısına ilişkin son açıklama geldi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Ankara’da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.08’de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA: 46 YARALI

AFAD, Gölyaka’daki depremde Düzce’de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak’ta 6, Sakarya’da 1 ve Bolu’da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı.