AFAD’dan açıklama: Bu depremler hiçbir hatayı affetmemiş durumda

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün akşam Hatay’da meydana gelen deprem hakkında konuştu.

Tatar, ”Bu depremler hiçbir hatayı affetmemiş durumda. Herkesin bir ders çıkarması gereken depremlerle karşı karşıyayız.” dedi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Yer bilimlerinin alışık olmadığı bir deprem oluşum süreci yaşandığını belirten Tatar, “Depremler birbirine tetikleyerek ardı ardına meydana geliyor.” diye konuştu.

7 BİN 242 ARTÇI DEPREM

Orhan Tatar, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 41’i 5-6 arası, 450’si 4-5 arası büyüklükte 7 bin 242 artçı deprem olduğunu söyledi.

Orhan Tatar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Bu coğrafyada yer bilimlerinin son yıllarda yaşadığı ve alışık olmadığı deprem oluşum süreçlerini hep birlikte izliyoruz. Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek ardı ardına meydana geliyor. Dün Hatay Defne’de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu’ndan kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu.

”HERKESİN BİR DERS ÇIKARMASI GEREKEN DEPREMLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bu depremler hiçbir hatayı affetmemiş durumda. Herkesin bir ders çıkarması gereken depremlerle karşı karşıyayız. Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı.”

HATAY’DA ART ARDA DEPREMLER

Hatay henüz Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini atlatamamışken dün akşam art arda 2 depremle daha sarsıldı.

Kentte Defne ve Samandağ ilçesi merkezli iki deprem 3 dakika arayla meydana geldi.

Saat 20.04’te 6,4 ve daha sonra 5,8 büyüklüklerindeki depremler büyük korkuya ve hasarlı binaların yıkılmasına neden oldu. Hatay merkezli depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti.