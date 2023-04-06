AFAD’dan deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 bin 927 depremin yaşandığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede 24 bin 927 depremin yaşandığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edildiği kaydedildi.