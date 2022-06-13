AFAD’dan ‘Hayati uyarı bildirimi’

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkede yaşanan kuvvetli yağışlarla ilgili vatandaşları uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarına “Hayati uyarı bildirimi” gönderdi. Ankara’dan İstanbul’a pek çok ilde sağanak yağış devam ederken, gönderilen bildirimde acil durumlarda 112’nin aranması istendi.

Türkiye’de Ankara, İstanbul, Erzurum, Bursa ve daha pek çok ilde süren sağanak yağış hayatını olumsuz etkiliyor. Ankara’nın tamamında etkili olan yağış nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi de sele kapılarak kayboldu.

HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), acil durumlara karşı Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarına “Hayati uyarı bildirimi” yolladı.