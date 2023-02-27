AFAD’dan Malatya depremi hakkında açıklama

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar’dan Malatya’da meydana gelen deprem hakkında açıklama geldi.

Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini 69 kişinin yaralandığını, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

Malatya’da saat 12.04’te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

‘ARTÇI SARSINTI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ’

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaşanan son depremin değerlendirilerek şu açıklamaları yaptı:

“Bölgede gerçekten çok olağan dışı deprem aktivitesi ile karşı karşıyayız. Bununla baş etmek ciddi bir şekilde güç gerektiriyor. Bu konuda özetle şunu söyleyebilirim. Bugün meydana gelen deprem de yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı sarsıntı olarak değerlendiriyoruz. Bugünkü 12.04’deki deprem Yeşilyurt merkezli derinliği 6.9 km civarında. Kaynaklanan fay bizim daha önce Doğanşehir yönünde hasar yaratan, Doğanşehir fayının en kuzey ucunda meydana gelen bir deprem. Ne yazık ki bir vatandaşımızı yitirdik. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor. 3-4 arası büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu. Bu ne anlama geliyor. Yaklaşık üç dört ay önce yaşadığımız 4.9 İzmir ve 5.9 büyüklüğündeki Düzce depreminin büyüklüğüne eş değer 45 tane artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz. Her 3 dakikada bir artçı sarsıntının yaşandığını ifade edebiliriz. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecektir.”

AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER: 1 KİŞİ ÖLDÜ 69 YARALI VAR

AFAD Başkanı Sezer, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı. Sezer: “Şubat ayından itibaren 3 dakika bir artçı sarsıntı ile karşı karşıya kalıyoruz. Özelikle hasar gören binalardan uzak durmaları yönündeki duyurumuz tekrar yapmak istiyoruz. Artçılar devam ediyor, hasar gören binaların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Vefat eden vatandaşımıza baş sağlığı diliyorum” dedi.