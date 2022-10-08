AFAD’dan nükleer saldırı tatbikatı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın şiddetlenmesi nükleer saldırı ihtimalini doğurdu. AFAD, olası saldırı ihtimallerine karşı tatbikat gerçekleştirdi.

rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken Rusya’nın savaşta ‘Nükleer’ saldırı yapacağı iddia edilmişti.

Bu iddianın ardından nükleer silah konusu gündeme oturmuş ve hala konuşulmaya devam ediyor.

Rusya’nın olası bir Nükleer saldırısında Türkiye’de konum olarak başta etkilenecek ülkeler arasında.

Nükleer bir saldırının bir anda olma ihtimali çok düşüktür ve mevcut politik durumun öğrenilmesi ve gelebilecek nükleer bir saldırının öğrenilebilmesi için sürekli haberler takip edilmelidir.

Nükleer bir saldırı olma ihtimali yüksek ise mevcut durum dikkatli değerlendirilmeli ve tahliye seçeneği gözden geçirilmelidir.

ASLA BAKILMAMALI

Nükleer bir saldırının jeopolitik işaretleri dışında, ilk uyarı işaretleri alarm ya da uyarı sinyalleri olacaktır. Bu sinyaller alınmadığında bile merkez üssüne uzak bir noktada, nükleer patlamanın ışık etkisi uyarı sinyali olacaktır. Patlama sonucu oluşan parlak ışık, onlarca kilometre uzaktan bile görülebilmektedir.

Patlamanın merkez üssünde, çok çok iyi bir sığınak yok ise hayatta kalma ihtimali çok düşüktür. Hiçbir şart altında oluşan ateş topuna bakılmamalıdır.

PATLAMA SONRASI NE YAPMALI?

Nükleer patlama sonrası atmosfere saçılan toz ve enkaz parçaları, yağmur şeklinde yağmaya başlayacaktır. Bu yağmur, büyük miktarda radyasyonu yeryüzüne indirecektir. Siyah yağmur olarak da bilinen bu siyah kurum, yüksek miktarda radyasyon içerir ve ölümcüldür

Serpinti, dokunduğu her şeyi kirletmektedir. Nükleer saldırının ilk etkilerinden kurtulunduğu takdirde, siyah yağmurdan korunmak için bir sığınak bulunmalıdır.

Bilinçli bir sığınma işleminin yapılması için radyasyon tiplerinin (alfa, beta, gama ve nötron radyasyonları) ve özelliklerinin bilinmesi gereklidir.

Ayrıca çevrede bulunabilecek maddelerin (çelik, kaya, tahta gibi) radyasyon zırhı olarak kullanılabilme özelliklerinin de bilinmesi yararlı olacaktır.

ANBEAN TATBİKAT

Konuya ilişkin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet ve Şükran Akköse Radyoloji ve Patoloji Bölümü’nde gerçekleştirilen tatbikata Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ve polis ekipleri katıldı.

Tatbikat senaryosuna göre, hastane içerisinde meydana gelen kimyasal zehirlenme ihbarını değerlendiren ekipler, olay yerine intikal etti.