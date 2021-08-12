AFAD’dan sel felaketi için açıklama

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi hakkında açıklama yaptı.

Batı Karadeniz’de şiddetli yağış sele neden oldu. AFAD’dan yapılan son açıklamaya göre Kastamonu’da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Bartın’da kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Batı Karadeniz’de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu’da sel ve heyelanlara neden oldu.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır” sözlerine yer verildi.

Açıklamanın devamında “Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce’nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır” denildi.

Arama kurtarma çalışmaları

Bartın Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır” denildi.

Açıklamada, Bartın’da; 202 personel ile 13 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon TIR’ı, 84 iş makinası, 1 bot ve 1 motopomp’un; Kastamonu’da; 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon TIR’ı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp’un; Sinop’ta; 455 personel ile 3 helikopter, 70 araç, 27 ambulans, 163 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp’un görevlendirildiği aktarılırken, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla AFAD’a bağlı 141 personel ile 1 arama köpeği, 23 araç, 7 bot ve 7 motopomp’un; Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 17 personel ve 14 botun; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 56 personelden oluşan 8 TİM, 3 helikopter, 900 personel, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracının; Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet TIR’ının ve DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Kızılay’ı tarafından toplam 77 personel ve gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapmakta olduğu; 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımının yapıldığı ifade edildi.