AFAD’dan uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’dan Başkent Ankara’da etkisini göstermesini bekleyen yağışla ilgili uyarı geldi.

Ankara’da günlerdir etkisini gösteren sağanak nedeniyle can kaybı 4’e yükselirken Valilik ve AFAD’dan uyarı üstüne uyarı geldi. Ankara Valiliği öğleden sonraya dikkat çekerek vatandaşları uyardı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 5 ilde kuvvetli yağış ve sel konusunda vatandaşların tedbirli davransın uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bugün öğlen sonra etkisini gösterecek olan ve akşam saatlerine kadar devam edecek ‘Gök Gürültülü Sağanak Yağış’ için uyarı yaptı.

Türkiye’de birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir’de de yağışlı hava etkisini gösteriyor. Günlerdir etkili olan yağışlı hava çiftçinin yüzünü güldürürken hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteorolojiden yapılan uyarılara her gün bir yenisi eklenirken bugün de yeni bir uyarı yapıldı. Eskişehir ve Bilecik için öğle saatlerinde başlayıp akşama kadar etkisini gösterecek ‘Kuvvetli Yağış’ uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışın aynı zamanda Bursa’nın doğusundaki bulunan İnegöl, Yenişehir, Kestel, Keles, İznik ilçelerinde de etkili olması bekleniyor. Ayrıca ulaşımda aksamalara, yıldırım düşmesine, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbir alması gerektiği belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT ÇEKTİ

Meteoroloji’nin yanı sıra Ankara Valiliği ve AFAD’dan da uyarı üstüne uyarı yapıldı. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada: “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

AFAD’DAN 5 İL İÇİN KRİTİK UYARI

AFAD ise 5 il için kritik uyarıda bulundu. AFAD: “Bugün öğle saatlerinden sonra,Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.”