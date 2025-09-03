AfD Adayları Hayatını Kaybetti

SEÇİMLER ÖNCESİNDEKİ ÖLÜMLER

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 Eylül’de gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde, Almanya için Alternatif Parti (AfD) adaylarından iki politikacının daha yaşamını yitirmesiyle, seçimler öncesinde hayatını kaybeden aday sayısı altıya ulaştı. Bu ölümler, Batı’nın büyük eyaletlerinden Kuzey Ren-Vestfalya’daki yerel seçimler öncesinde meydana geldi. Polis, söz konusu ölümlerde herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını kesin olarak bildiriyor.

SEÇİM SÜRECİNE ETKİLERİ

18 milyonluk nüfusa sahip olan Kuzey Ren-Vestfalya’da 14 Eylül’de yapılacak yerel seçimlerde yaklaşık 20 bin aday yarışacak. Hayatını kaybeden politikacıların ölümü, yeni oy pusulalarının basılmasını ve bazı posta yoluyla oy kullanan seçmenlerin oylarını yeniden vermesini gerektirecek. Sosyal medyada bu ölümler çeşitli soru işaretlerine yol açtı. Eyaletin İçişleri Bakanlığı, diğer partilerin de, örneğin Yeşiller ve Sosyal Demokratlar’dan adayların da hayatını kaybettiğini belirtti.

AŞIRI SAĞCI PARTİ ÜZERİNDE GÖLGESİ

AfD, şubat ayında gerçekleştirilen federal seçimlerde Almanya’nın ikinci büyük partisi haline gelmiş ve doğudan batıya yayılarak önemli bir konuma ulaşmıştı. Almanya’nın iç istihbarat kurumu, bu partiyi mayıs ayında aşırı sağcı bir örgüt olarak sınıflandırmış, ancak mahkemede süren bir temyiz nedeniyle bu değerlendirmenin geçici olarak askıya alındığını ifade etmişti. Ülkenin doğusundaki üç eyaletin AfD teşkilatları ise hala “aşırıcı” olarak kaydediliyor.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Partinin Kuzey Ren-Vestfalya’daki iki numaralı ismi Kay Gottschalk, ardı ardına gelen ve şüphe uyandıran ölümlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Elimdeki bilgiler, -ki bu sadece kısmi bilgi-, şu an itibarıyla bu şüpheleri doğrulamıyor” dedi. Bu durum, partinin geleceğiyle ilgili endişeleri artırıyor.