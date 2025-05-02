AfD, BfV’nin Açıklamasını Eleştirdi

ALMANYA’DA AFDPARTİSİNE YÖNELİK İTİRAZ

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından “kesin aşırı sağcı oluşum” olarak tanımlanmasına yanıt verdi. AfD Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, yazılı olarak yaptıkları açıklamada, “Anayasayı Koruma Dairesinin bugün aldığı karar, Alman demokrasisi için ciddi bir darbe niteliğindedir.” dedi.

ANKETLERDE EN GÜÇLÜ PARTİ OLDUKLARINI BELİRTTİLER

Weidel ve Chrupalla, BfV’nin açıklamasına dair, “Mevcut anketlere göre AfD, en güçlü partidir. Federal hükümetin görevde sadece dört günü kaldı ve gizli servisin artık bir başkanı bile yok.” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “Dolayısıyla ‘sözde şüpheli vaka olarak sınıflandırılma’ yasal olarak bağlayıcı değildir.” dedi. Bu süreçte, AfD’nin hükümet değişikliğinden kısa bir zaman önce alenen itibarsızlaştırıldığını ve kriminalize edildiğini belirtdi. “Dolayısıyla demokratik karar alma sürecine yönelik bu hedefli müdahalenin siyasi amaçlı olduğu açıktır.” dedi.

BfV’DEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Anayasayı Koruma Teşkilatı, AfD’yi “kesin aşırı sağcı oluşum” olarak tanımlarken, Köln İdare Mahkemesi ile Kuzey-Ren Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi’nin 2022 ve 2024 yıllarında verdiği kararlara atıfta bulunmuştu. Bu kararlarda, AfD’nin özgürlükçü demokratik düzene karşı çaba gösterdiğine dair çok sayıda emare bulunduğu belirtilmişti.

AfD, 23 Şubat’taki erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından ikinci sırada yer aldı.