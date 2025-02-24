AfD’den CDU/CSU’ya Koalisyon Çağrısı

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE EL UZATTI

Weidel, seçim galibi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile koalisyon görüşmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ediyor. Seçim sonuçlarının, seçmenlerin AfD-CDU/CSU koalisyonunu onayladığını iddia eden Weidel, CDU/CSU’nun SPD ve Yeşiller ile koalisyon kurmaları durumunda seçim vaatlerini yerine getiremeyeceklerini belirtiyor.

AİLESİ VE EĞİTİMİ

1979 yılında doğan Alice Weidel, 2013 yılında AfD’nin kuruluşunda yer aldı ve 2017’de federal milletvekili oldu. Bayreuth Üniversitesi’nde ekonomi ve işletme alanında eğitim aldı ve Çin emeklilik sistemi üzerine doktora çalışmalarını tamamladı. Söylemleri ile göçmen karşıtlığı üzerinde durarak tanınan Weidel, AfD’nin “güçlü kadın” figürü olarak biliniyor.

ÖZEL HAYATI VE TARTIŞMALAR

Weidel’in dedesi Hans Weidel’in Nazi Almanyası’nda Schutzstaffel (SS) üyesi olduğu ortaya çıktı. Ancak Weidel, dedesiyle herhangi bir teması olmadığını açıklıyor. Özel yaşamında, Sri Lankalı film yapımcısı Sarah Bossard ile eşcinsel bir ilişki sürdürdüğü biliniyor ve iki evlatlık çocuk büyütüyor. AfD’nin muhafazakar duruşuna rağmen, Weidel’in özel hayatı sık sık tartışma konusu oluyor.

SİYASAL GÖRÜŞLERİ

Weidel, Almanya’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımları eleştiriyor ve bu yaptırımların ne Rusya’ya ne de Ukrayna’ya olumlu bir katkıda bulunmadığını söylüyor. Yalnızca Almanya’nın ekonomisine zarar verdiğini öne çıkaran Weidel, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın Almanya için bir durum olmadığını belirtiyor ve ülkenin taraf tutmaktan kaçınması gerekliliğini savunuyor.