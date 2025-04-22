AfD Oyları Arttı, Seçim Sonuçları Açıklandı

ANKET SONUÇLARI AŞIRI SAĞCI PARTİNİN OY ORANINI GÖSTERİYOR

Almanya’da yapılan yeni bir anket, 23 Şubat’ta gerçekleştirilen genel seçimlerden sonra aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin oylarının artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Forsa şirketinin RTL ve NTV televizyon kanalları için gerçekleştirdiği ankette, AfD’nin oy oranı yüzde 26’ya yükseldi. Böylelikle AfD, tarihindeki en yüksek oy oranına ulaşmış oldu. Genel seçimlerde yüzde 20,8 oy alan ve sadece 2 ay içerisinde oy oranını 5,2 puan artıran AfD, Forsa’nın 1 Nisan’daki anketinde yüzde 24 oy oranına sahip bulunuyordu.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI VE PARTİLERİN OY ORANLARI

Genel seçimlerde yüzde 28,6 ile birinci gelen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise ankette yüzde 25 ile ikinci sırada yer alıyor. CDU/CSU’nun koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştığı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 15 oy oranıyla dikkat çekiyor. Seçimlerde yüzde 16,4 oy alan SPD, oy oranında 1,4 puanlık bir düşüş yaşıyor. Genel seçimlerde yüzde 11,6 oy alan Yeşillerin oy oranı ise yüzde 11’e gerilerken, Sol Parti’nin oy oranı 0,2 puan artışla yüzde 9’a çıktı.

AÇIKLAMALAR VE SEÇMEN POTANSİYELİ

Anket sonuçlarında, AfD’nin seçmen potansiyelinin yüzde 30’un üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca, seçmenlerin yüzde 22’sinin CDU/CSU ile SPD arasında kurulacak hükümetin iyi yönetim sergilemediği durumda AfD’ye oy vermeyi düşünebileceği ifade ediliyor. AfD Eş Başkanı Alice Weidel, sosyal medya platformu X’ten anket sonuçlarını paylaşarak, AfD’nin zirvede kalmaya devam ettiğini belirtti. Weidel, “Büyük desteğiniz için teşekkürler” ifadesini kullandı.