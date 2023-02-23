Afet Bakanlığı kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremler sonrası hükümet harekete geçti. AK Parti, Afet Bakanlığı’nın kurulması çalışma başlatıyor.

Tüm enerjisini deprem bölgesine veren AK Parti, gelecekteki afetler için de yeni tedbirler alıyor. Afet Bakanlığı ile sürekli aktif görev yapacak Deprem Bilim Kurulu’nun hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye’de gündeme düşen iddialara göre yeni bir bakanlık kurulacağı belirtildi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında ülkede geniş çaplı yardımlar toplanırken bu süreçte de artçı depremler ve bilanço da gündemde yer almaya devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP genel başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgelerinde incelemelerde bulunurken bugün sabah erken saatlerde ise gündeme yeni bakanlığa dair detaylar konuşulmaya başlandı.

Ülke geneli sık sık yaşanan deprem, sel felaketleri gibi birçok doğal afet durumunda acil hareket ve planlanma için ise yeni bakanlık için talimat verildi. Buna göre ise gündemde de yer alan haberlere göre Afet Bakanlığı’nın kurulması konuşulmaya başlandı.

Türkiye’de iktidara yakın kaynaklar tarafından son dakika gelişmeleri konuşulmaya başlandı. Bu doğrultuda yer alan bilgilere göre ise Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında hükümet kanadı harekete geçerken deprem düzenlemeleri de konuşulmaya başlandı. Yapılması da planlanan düzenlemelere bakıldığında yeni bakanlık kurulacağı ifade edildi.

YENİ DEPREMLERDE UYARI

Ülke genelinde yeni depremlere dair açıklamalar gelirken uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda da deprem beklenen yerlere dikkat çekildi. İstanbul ve Bingöl Karlıova’da da deprem beklentileri açıklanırken bu süreçlerde depreme de dayanıklı binaların yapılması ve mevcut da binaların depreme dayanıklı olmayanlar ile hemen güçlendirilmesi ve dayanıksız binaların da ivedilikle yıkılarak yenilierinin de yapılmasına ilişkin art arda çağrılar gelmeye başladı.

AFET BAKANLIĞI KURULUYOR

Türkiye’de yaşanan büyük afetler sonrasında hükümet kaynakları tarafından gündemde konuşulan haberlere göre Afet Bakanlığı’nın kurulmasına dair bir planlamaların yapıldığı ve bunun dışında da Deprem Bilim Kurulu adında da bir komisyon kurularak çalışmalara başlanması bekleniyor.