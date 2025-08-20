Haberler

Afet Bilinci Eğitimi Gerçekleştirildi

AFAD EKİPLERİ YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİYOR

AFAD ekipleri, yangın ve afet konularında farkındalık eğitimi veriyor. Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü tarafından bir fabrika ortamında gerçekleştirilen eğitimde, fabrikanın çalışanlarına afet ve yangın farkındalığı sağlanıyor. Bu eğitim, potansiyel acil durumlara karşı hazırlık amacı taşıyor.

YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI DÜZENLENİYOR

Eğitim sürecinde, yangın söndürme tatbikatı yapılıyor. Bu tatbikat ile katılımcıların acil durum yönetimi konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. AFAD, afet bilinci kültürünü güçlendirmek ve topluma yaymak için bu tür etkinlikler düzenliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Romanya İle İşbirliğini Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'da iki ülke arasında ulaşım işbirliğinin artırılması ve yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yatırım hedefi ise 300 milyar dolar.
Haberler

Mustafa Destici, Hükümete Çağrı Yaptı

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, kamu çalışanları için son bir toplu sözleşme görüşmesi önerdi ve orman yangınlarıyla mücadelede ekipman artırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.