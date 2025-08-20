Afet Bilinci Eğitimi Gerçekleştirildi

AFAD EKİPLERİ YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİYOR

AFAD ekipleri, yangın ve afet konularında farkındalık eğitimi veriyor. Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü tarafından bir fabrika ortamında gerçekleştirilen eğitimde, fabrikanın çalışanlarına afet ve yangın farkındalığı sağlanıyor. Bu eğitim, potansiyel acil durumlara karşı hazırlık amacı taşıyor.

YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI DÜZENLENİYOR

Eğitim sürecinde, yangın söndürme tatbikatı yapılıyor. Bu tatbikat ile katılımcıların acil durum yönetimi konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. AFAD, afet bilinci kültürünü güçlendirmek ve topluma yaymak için bu tür etkinlikler düzenliyor.