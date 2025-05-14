Afet Bilincinin Artırılması Gerekiyor

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SEMİNER DÜZENLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu’nda, öğrencilere yönelik “Temel Afet Bilinci ve Farkındalık Semineri” gerçekleştiriliyor. Seminer, Afad İlçe Temsilcisi Ahmet Uyar’ın sunumu ile Yurt Müdürü Murat Duzcu ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla yapılıyor.

AFET KONUSUNDA DETAYLI BİLGİ VERİLDİ

Seminerde afetlerin nedenleri, öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve sonrasında yapılması gerekenler üzerinde duruluyor. Uyar, konuşmasında afet bilincinin artırılmasının önemini vurgulayarak, “Afetler her an kapımızı çalabilir. Bilinçli ve hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını en aza indirmek için hayati önem taşır.” diyor.