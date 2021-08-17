Afet bölgeleri için toplanan yardım belli oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgeleri için toplanan paranın 131 milyon 49 bin 316 TL olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “#BenDeVarım” kampanyasıyla yangın ve sel bölgelerine destek olan vatandaşlarını sayısını açıkladı. Vatandaşlara teşekkür eden Bakan Soylu, 131 milyon 49 bin 316 lira toplandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, “425 bin 256 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8:00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316 lira oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi.