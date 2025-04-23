Afet Durum Yönetimi Değerlendirmeleri Açıklandı

DEPREMİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, Silivri açıklarındaki Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Açıklamada, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi” denildi. Başkanlığın sosyal medya platformunda yayımlanan bilgilerde, “Bugün 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür.” ifadesi yer aldı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Paylaşılan değerlendirmede, “Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir. Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır.” denildi. Depremin hemen ardından, AFAD’ın yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan ‘Deprem Bilim Kurulu’ üyeleri toplanarak durumu değerlendirmeye aldı.

ÇAĞRI SAYILARI ARTIYOR

Açıklamada, “112’ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bu çağrılardan 296’sı yapılarla ilgili vatandaşlarımızdan gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelene kadar girmemesi ve uzak durması önerilmektedir.” mesajı verildi. Ayrıca, riskli olduğu düşünülen binalara girmemek gerektiği vurgulandı. Şüphe duyan vatandaşların durumlarını 112 Çağrı Merkezine bildirmeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca, “Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir.” denildi.

TEDBİRLERİ DİKKATE ALALIM

Açıklama, “Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları ve sosyal medya ile farklı kaynaklardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemeleri önemlidir.” ifadeleriyle son buldu. İstanbul ve depremden etkilenen diğer illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri gönderildi.