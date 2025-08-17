Afet Eğitim Merkezi, Afet Kampüsü Olacak

afet kampüsü PLANLARINA DAİR AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı’nın yakınındaki Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi’nin “Afet Kampüsü” olarak tasarlandığını belirtti. Bu planlama, gelecekteki olası afet ve acil durumlara yönelik hazırlıkları artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Açıklamada, Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel’in konuya ilişkin görüşlerine yer verildi. Erel, Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi’nin “Afet Kampüsü” olacağını ve bu merkezin, Esenboğa Havalimanı’na olan yakınlığı ve Protokol Yolu üzerindeki stratejik konumuyla tercih edildiğini ifade etti. Erel, “Merkezimizde, mobil fırın, mutfak, manav, berber, çamaşırhane gibi ihtiyaç duyulabilecek her şey hazır.” bilgisini sundu.

AFET KOORDİNASYONU İÇİN HAZIRLIK

Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) işleyişine değinen Erel, hava olayları ve yurtta yaşanan depremlerin takip edildiğini açıkladı. Erel, “İl AFAD ile koordine halindeyiz. Oralardan bize iletilecek talep halinde merkezimizde ilgili birimlerimizle hemen hazır ve teyakkuz halindeyiz.” dedi. Ayrıca, toplumun farklı kesimlerine yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenlendiğini vurguladı. Erel, bu eğitimlerin üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak yürütüldüğünü belirtti.