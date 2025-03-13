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Afet Etüdü İçin Giden AFAD Ekibi Kaza Yaptı

AFAD EKİPLERİNE YÖNELİK KAZA

Gümüşhane’de afet etüdü gerçekleştirmek üzere Kürtün ilçesine giden AFAD mühendislerini taşıyan pickup, dere yatağına düştü. Bu kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki Demirciler Köyü mevkiinde, öğleden sonra meydana geldi.

HEYELAN RİSKİ İÇİN İNCELEMELER

Alınan bilgilere göre, AFAD ekipleri arazi yapısının bahar aylarında heyelan riskinin yüksek olduğu Kürtün ilçesinde araştırmalar yapmak üzere bölgeye gitti. Ekip, bölgede zemin etüdü yaptıktan sonra ilçeden kent merkezine dönüş yolundayken Jeofizik mühendisi Muhammet Gurtaran’ın kullandığı AFAD’a ait 29 AB 693 plakalı pickup, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demirciler Köyü yakınlarında dere yatağına düştü.

YARALILARA MÜDAHALE

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Muhammet Gurtaran ile İnşaat mühendisi Zehra Doruk ve Jeoloji mühendisi Gizem Kayar’a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı mühendisler, Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerinin devamı için daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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