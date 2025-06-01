Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

EĞİTİMİN AMACI VE İÇERİĞİ

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri, Efeler Tapu Müdürlüğü ve Aydın Kadastro Müdürlüğü personeline yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi. Bu eğitimde, afet öncesi, anı ve sonrası yapılması gerekenler kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Aydın’da kamu kurumlarında görevli personele afet bilincini artırmak amacıyla devam eden eğitimler kapsamında AFAD Aydın İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından düzenlenen dersler, kişilerin afetlere hazırlıklı olmasını sağlamayı hedefliyor.

EĞİTİMİN KAPSAMI VE KONULAR

Eğitim sırasında, afetlerin oluşum süreci gibi kritik bilgilerin yanı sıra, afet öncesi hazırlık çalışmaları, afet anında uygulanması gereken doğru davranış biçimleri, tahliye ve toplanma alanları, acil durum çantası hazırlanması gibi konular detaylı bir şekilde aktarıldı. Yetkililer, afet bilincinin artırılması için bu tür eğitimlerin kamu kurumları ve toplumun her kesiminde düzenli bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.