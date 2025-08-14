Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

AFAD EKİPLERİNDEN AFE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Aydın’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Efeler Gençlik Kampı’na katılan öğrencilere, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından afet farkındalığı ve çadır kurma eğitimi sunuldu. AFAD Aydın ekipleri, okullarda, kamu kurumlarında ve farklı gençlik etkinliklerinde, afet bilincini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimler düzenliyor.

EĞİTİM DETAYLARI VE UYGULAMALAR

Eğitimlerde, deprem, sel ve yangın gibi farklı afet türleri hakkında doğru davranış şekilleri, acil durum çantası hazırlama, tahliye planları ve temel ilk yardım bilgileri katılımcılara aktarılıyor. Ayrıca, uygulamalı çadır kurma, arama-kurtarma ve yangın söndürme uygulamalarıyla, öğrencilerin pratik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, AFAD Aydın ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Gençlik Kampı’na katılan öğrencilere eğitim verdi.

EĞİTİM SÜRECİ VE ÖĞRENCİLERİN KATILIMI

Eğitim sırasında, öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında atılması gereken adımlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Çadır kurma uygulamaları ile eğitimdeki teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlandı. AFAD Aydın’dan yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Gençlik Kampı öğrencilerine, kurumumuz eğitmenleri tarafından Afet Farkındalık Eğitimi ve Çadır Kurma Eğitimi verildi” ifadelerine yer verildi.