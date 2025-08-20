Haberler

Afet Farkındalık Ve Yangın Eğitimi Verildi

AFET FARKINDALIK SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Güdül ilçesinde, belediye personeline yönelik olarak bir afet farkındalık ve yangın eğitimi semineri yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve Güdül Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen bu seminerde, katılımcılara yangın anında doğru müdahale teknikleri, afetlere yönelik hazırlık, kriz yönetimi, ekip koordinasyonu ve yangın tüpleri gibi önemli konularda bilgiler verildi.

EĞİTİMLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Belediye Başkan Yardımcısı Münür Atalay, yaptığı açıklamada, “Belediye personeline yangın ve yangınlara karşı ekipman kullanımıyla ilgili konularda eğitim veriliyor” ifadelerini kullandı. Eğitimlerin, belediye çalışanlarının afet ve yangınlarla başa çıkabilme yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Seminerin sonunda katılımcılar, başarıyla tamamladıkları eğitimlerin bir kanıtı olarak eğitim sertifikası almaya hak kazandı.

