Afet Grubları Gelişmeleri Takip Ediyor

DEPREM GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depreme ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kacır, “İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi’nde gelişmeleri takip ediyorlar” şeklinde ifade etti.

İSTANBUL’DA KAYIP YAŞANMADI

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul merkezli yaşanan depremlerde herhangi bir kayıp yaşamamış olmamız en büyük tesellimiz” dedi. Ayrıca, “Bir kez daha, İstanbul’umuza ve ülkemize geçmiş olsun, diyorum. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun” sözleriyle düşüncelerini belirtti.