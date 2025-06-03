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Afet İzlerini Hızla Sileceğiz

AFET HASARLARI EN KISA SÜREDE GİDERİLECEK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, aşırı yağışlar sonucu şehir genelinde oluşan hasarları en kısa sürede ortadan kaldıracaklarını ifade etti. “Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın hizmetindeyiz. Afetin izlerini en kısa sürede sileceğiz” diyen Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na da teşekkür etti. Bakan Uraloğlu’nun, “İlk andan itibaren gelişmeler hakkında bilgi alıp bütün imkanlarıyla yanımızda oldukları” mesajını ilettiğini belirtti.

YAĞIŞ MIKTARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Genç, Ortahisar ilçesinde metrekareye 63 kilogram yağış düştüğünü, bu durumun meteoroloji tarafından ‘aşırı miktar’ olarak tanımlandığını aktardı. “Bu yağış nedeniyle can kaybımız yok, ancak Akçaabat ilçemizde bir vatandaşımız kayıp. İnşallah sağ salim bulunur.” diyerek, afetin yol açtığı hasarları anlattı. Mahallelerde ve altyapıda büyük hasar yaşandığını söyleyen Genç, “Afetten evi, iş yeri ve otomobili zarar gören vatandaşlarımız var. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.” dedi.

İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 153 iş makinesi ve 548 personelle sahada olduklarını belirten Genç, “Sayın Valimizin koordinasyonunda, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmaları yürütüyoruz.” diye ekledi.

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