Afet konutlarının temeli atıldı

Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde yaşanan deprem sonrası başlatılan afet konutlarının temelinin atıldığını söyledi.

Bakan Murat Kurum, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 2 ay geçtiğini belirterek, “Biz eş zamanlı çalışıyoruz. 78 bin konutumuzun sözleşmesini imzaladık. Bugün itibariyle 42 bin konutumuzun temelini attık. Ayın 13’ün sayın Cumhurbaşkanımız Malatya’ya teşrif edecekler. Malatya’da 100 bin konutun sözleşmesini imzalamış olacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100’de canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum’un açıklamalarından satır başları şöyle:

“DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ İMKANIYLA ORADAYDI”

6 Şubat sabahı bütün Türkiye derin bir acıyla 4.17’de uyandı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altında alan ve 14 milyonu etkileyen asrın en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldık. Her afette olduğu gibi vatandaşımızın yanındaydık. Depremden 2 saat sonra bölgeye gittik. Biz gittiğimizde arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. O gün hava şartları çok kötüydü. Karayolu güzergahı yer yer çökmeler, kaymalar, kaya düşmeleri nedeniyle kısıtlı şartlarda imkan verebiliyordu. 11 ilimizde 270 bin personelle çalışmalar yapıldı. 4. günde hemen hemen arama kurtarma çalışmaları kısmen bitmeye başladı. Çok önemli mucizelerle karşılaştık. Onlar bize umut oldular. Devletimiz her türlü imkanıyla oradaydı. 85 milyonu biz enkaz alanlarında gördük. 5 milyon 835 bin bağımsız bölüm incelendi. Bina olarak 2 milyon 150 bin binada inceleme yapıldı. 876 bin 125 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak ve orta hasarlı olduğunu tespit ettil. En büyük yıkım Hatay ilimizde. 1 trilyon 600 milyar lira konut alakalı zarar söz konusu.

KALICI KONUTLARIN YAPIMI

Kalıcı konutların yapımı için eş zamanlı çalışmalar başladı. 11 ilimizde çalışmalar başladı. Depremin üzerinden 2 ay geçti, biz eş zamanlı çalışıyoruz. 78 bin konutumuzun sözleşmesini imzaladık. Bugün itibariyle 42 bin konutumuzun temelini attık. Ayın 13’ün sayın Cumhurbaşkanımız Malatya’ya teşrif edecekler. Malatya’da 100 bin konutun sözleşmesini imzalamış olacağız. Bu depremde 143 bin TOKİ konutumuz dimdik ayaktaydı. TOKİ’miz burada çok önemli bir sınav verdi. Kısmen hasar oldu ama hiçbir binamız yıkılmadı. Bu binalarda yaşayan 600 bin insanımızın burnu bile kanamadı.

HEDEF MAYIS SONUNA KADAR 319 BİN KONUT

Rezerv alanlarda amacımız 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutları teslim etmek. Mayıs ayının sonuna kadar 319 bin konutu başlatmayı hedefliyoruz. Şu anda 78 bine geldik. 13’ünde 100 bin sözleşmesini imzalayacağız. Toplamda 650 bin konutu başlatmış olacağız. Daha önceki depremlerde biz 6. ayda teslimlere başladık. Burada da aynı anlayışla yapacağız. Verdiği sözü tutan bir devlet idaresi söz konusu.