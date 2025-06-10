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Afet Ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 4.5’lik Deprem Oldu

DEPREM VERİLERİ AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin yayımladığı verilere göre, bugün saat 13.15’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.71 kilometre olarak ölçüldü ve Simav’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

HASAR VE YARALANMA YOK

İl kaynaklarına göre, depremin ardından herhangi bir mal kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmadığı bilgisi verildi. Bu durum, yerel halkın rahat bir nefes almasını sağladı.

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