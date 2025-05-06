Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 485 Diri Fay Segmenti Belirledi

İSTANBUL’DA DEPREM GERÇEĞİ

Geçtiğimiz ay İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik deprem, Türkiye’de deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sarsıntının ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hızla harekete geçerek Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı yayınladı. AFAD, X hesabı üzerinden yayınladığı bir videoya da ek not düştü ve bu haritada 485 diri fay segmenti bulunduğunu bildirdi.

ŞEFLER HAZIRLADI

Açıklamada, haritanın Ocak 2019’da yürürlüğe girdiği ve alanında uzman birçok araştırmacı tarafından üniversiteler ve kamu kurumları işbirliği ile hazırlandığı ifade edildi. Haritanın, bir bölgenin deprem tehlikesini en yüksek yer ivmesi cinsinden göstermekte olduğu belirtildi. “Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre, ülkemizde toplam 485 adet diri fay segmenti bulunmakta, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler, ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir.” bilgisi paylaşıldı. Haritaya “https://tdth.afad.gov.tr” adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

GÜNCELLEME SÜRECİ

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Deprem verileri arttıkça harita güncelleniyor” diyerek Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın 2019 yılında yürürlüğe girdiğini belirtti. Bu haritanın temelinin, MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası olduğunun altını çizdi. Diri fayların ve bu fayların oluşturduğu deprem verilerinin arttıkça, diri fay haritalarının güncellenmeye devam ettiğini açıkladı.

YENİ YAKLAŞIM

Videoda, geçmişteki deprem tehlikesi haritalarının gösterimi sonrasında; Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, “Türkiye Deprem Tehlike Haritası kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil, bir yerin deprem tehlikesini en yüksek yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır.” bilgisini paylaştı. Akgün, önceki haritada deprem tehlikesinin bölgeler bazında 1 ila 5 arasında değiştiğini, şu andaki haritada ise “deprem bölgesi” kavramının ortadan kalktığını vurguladı.

ULAŞIM KOLAYLIĞI

Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na “https://tdth.afad.gov.tr/” adresinden, e-Devlet üzerinden rahatça ulaşılabileceğini aktardı. Köksal, “Haritada verilen değerler yerel zemin koşullarının oluşturabileceği tehlikeleri içermemektedir. Türkiye Deprem Tehlike Haritası, başta depreme dayanıklı bina tasarımında olmak üzere birçok alanda kullanılabilir.” ifadelerini kullandı. İnşaat mühendisi Zehra Özçelik, haritadaki ivme değerlerinin büyüklüğüne göre renklendirildiğini, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renklerin, ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini açıkladı.