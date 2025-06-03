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Afet Ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Olumsuzluk Olmadığını Belirtti

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından şu an için olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

DEPREMİN DETAYLARI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17’de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

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