Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Bilgisi Sağlıyor

Vatandaşların hissettiği sarsıntıların ardından en çok aradığı soru, “Bugün deprem mi oldu?” oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayınlanıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “29 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” şeklindeki sorgular sıkça dikkat çekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle halkı bilgilendiriyor ve bölgesel olarak yapılan deprem araştırmaları ile site üzerinden son 500 depremin verilerini kullanıcılarına sunuyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN GÜNCEL BİLGİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabına ulaşmak için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini takip etmekte fayda var. Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunarak halkı bilgilendiriyor. Son 500 depreme kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan kolaylıkla bulmak mümkün.