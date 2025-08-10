Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Raporu Yayınladı

AFAD’DAN DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı. Rapora göre, depremin en yakın yerleşim yeri olan Sındırgı’ya bağlı Alacaatlı köyüne uzaklığı 0,88 kilometre olarak belirlendi. Ana şoktan itibaren saat 21.46’ya kadar, büyüklükleri 2,2 ile 4,6 arasında değişen toplam 41 artçı deprem kaydedildi. Depremin Sındırgı’nın Alakır köyüne 1,13, Kozlu köyüne 2,34, Kızılgür köyüne 3,52 ve Küçükbükü köyüne 3,82 kilometre mesafede olduğu ifade edildi. Sarsıntının en yakın olduğu il merkezlerinin Balıkesir 46,64, Manisa 89,80, İzmir 121,93, Uşak 192 ve Bursa 133,89 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

SISMOLIJIK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Raporda, sarsıntının hangi fay hattından kaynaklandığının yapılacak detaylı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği belirtildi. Ayrıca, bölgenin geçmiş dönem deprem aktiviteleri ile ilgili de bilgiler sunuldu. Bu kapsamda, 1900 yılından itibaren en büyüğü 7,2 olmak üzere 4 ve üzeri büyüklükte toplam 1464 depremin gerçekleştiği, ayrıca bölgeye ait 1900 yılı öncesinde 253 tarihsel depremin kaydının bulunduğu ifade edildi.

IVMEÖLÇER DEĞERLENDİRMELERİ

İvmeölçerlerle yapılan değerlendirilere dair bilgi verilirken, “299 ivmeölçer ile yapılan ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 1015 kodlu ivmeölçer istasyonunun düşey bileşeninde 352.92 gal olarak ölçüldü.” denildi. Raporda, Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritası da paylaşıldı. Haritaya göre, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerinde şiddetin yıkıcı olduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra, verilen bilgilerin depremin gerçekleşmesinin ardından 1 saatlik sürede üretilen verilere dayanarak derlendiği ifade edildi.