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Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege’de Deprem Bildirdi

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi’nde 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Elde edilen verilere göre, depremin, Ege Denizi’nde saat 02.30’da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde kaydedildiği belirtildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE MESAFESİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu deprem, Bodrum ilçesinden 137.12 kilometre mesafede meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ifade edildi.

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