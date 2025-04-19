Afetlere Yönelik Toplantı Yapıldı

TOPLANTININ AMACI VE KAPSAMI

Taşova ilçesinde afetlerle ilgili hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini değerlendirmek amacıyla bir toplantı yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Salih Kartal, “Toplumun afetler karşısında dirençli olmasını sağlamak ve afet sonrası ortaya çıkabilecek hasarları en aza indirmek” hedefinde olduklarını belirtti.

AFET YÖNETİMİ VE RİSK AZALTMA

Afet öncesi eylemleri, risk azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarının önemine dikkat çeken Kartal, “Afet yönetiminde afet öncesi, sırası ve sonrasını tarif eden her bir aşama için rolleri, sorumlulukları ve hedefleri tanımlayan planların geliştirilmesi eş düzeyde öneme sahip. Ancak afet öncesine yapılan yatırımlar sonucunda, afet sırası ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan eylemlere daha az yük düşmesi bekleniyor” dedi.

AFET RİSKLERİNİ AZALTMA PLANI

Kartal, Afet Risklerini Azaltma Planı’nın, afetlerin olası etkilerini ortaya koyarak bu etkileri en aza indirmek için faaliyetlerin bir süreç dahilinde tarif edildiği, sorumluların ve sorumlulukların belirlendiği sürdürülebilir bir plan olduğunu ifade etti. Toplantıda ayrıca, Afad İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek, afet yönetimi ve acil durum eylem planlarına dair bir sunum gerçekleştirdi.