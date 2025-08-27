Afetzedeler Yeni Evlerine Kavuşuyor

AYVACIK’TA AFET KONUTLARININ TESLİMİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2017 ve 2019 yıllarında yaşanan depremler sonrasında evleri zarar gören vatandaşlar yeni konutlarına kavuşmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Ayvacık’a bağlı Babadere, Tuzla, Taşağıl, Taşboğaz, Gülpınar, Çamkalabak ve Kestanelik köylerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığı ile yaptırılan toplam 92 afet konutunun anahtarları hak sahibi afetzedelere teslim edildi.

ANAHTARLAR HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ

Kura yöntemiyle belirlenen hak sahiplerine, 92 konutun anahtarları Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ve Çanakkale AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun’un katılımıyla teslim edildi. 2017 ve 2019 yıllarında yaşanan depremler sonrasında Ayvacık ilçesi ve köylerinde birçok konut ağır hasar gördü. AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen iyileştirme çalışmalarında, hak sahipleri için yapımına başlanan toplam 488 afet konutu da hızlı bir biçimde tamamlanarak afetzedelere verildi.

TESLİM EDİLEN AFET KONUTU SAYISI ARTIYOR

26 Ağustos 2025 tarihinde anahtarları teslim edilen 92 konutun ardından, yapımları tamamlanan afet konutlarının sayısı 580’e ulaştı. Bu durum, Ayvacık ilçesindeki afetzede vatandaşların yaşam koşullarını iyileştiriyor.