Affluent, TON Üzerinde Kripto Yatırım Uygulaması

UYDUK İŞLEMLERİ İÇİN YENİ BİR KRİPTO PARA UYGULAMASI

Eski TON Vakfı yöneticisi Justin Hyun, yeni bir kripto para yatırım uygulaması olan Affluent’ı hayata geçirdi. Bu platform, TON Blockchain üzerinde çalışarak Telegram kullanıcılarına merkeziyetsiz finans hizmetlerini basit bir arayüzle sunmayı hedefliyor. Affluent, Telegram’ın blok zinciri altyapısı The Open Network (TON) üzerinde fonksiyon gösteren bir yatırım platformu olarak, kullanıcılara güvene dayalı olmayan varlık yönetim hizmetleri sağlıyor. Hyun’un kurucu ortağı olduğu platform kısa bir süre önce resmi olarak hizmete girdi.

KULLANICILARA KOLAYLIK SAĞLAYAN YENİ MEKANİZMA

Affluent, merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerinin karmaşık yapısını basitleştirerek, Telegram kullanıcılarınıniz kolayca kredilere ve getiri imkanlarına erişim sağlıyor. Uzman yönetimi ile otomatik akıllı sözleşmeleri bir araya getiren platform, kullanıcıların varlıklarını yatırdıkları Strategy Vault adı verilen kasalar aracılığıyla çalışıyor. Bu sistemle kullanıcı mevduatları, optimize edilmiş getiri elde etme amacıyla farklı kredi piyasalarına otomatik olarak dağıtılıyor.

SIMPLE VE GÜVENLİ DENEYİM

Affluent’un kurucu ortağı ve eş CEO’su Hyun, platformun amacının karmaşık DeFi hizmetlerini her seviyeden kullanıcının rahatlıkla anlayabileceği basit bir deneyime dönüştürmek olduğunu belirtiyor. Vault Manager sistemi ile desteklenen protokol, insan yargısı ve algoritmik yönetim arasında bir denge kurarak uzun vadeli performans ve güvenliği optimize etmeyi hedefliyor.

Geleneksel finans sektöründe opsiyon ticareti konusunda uzmanlaşmış olan diğer kurucu ortak Hyung Lee, Affluent’un TradFi ve DeFi deneyimlerini eşsiz bir şekilde birleştirdiğini vurguluyor. Platform, kullanıcıların Telegram üzerinden tek bir tıklama ile varlıklarını yatırarak faiz kazanmalarını sağlıyor. Lee, Web3 teknolojisinin tüm avantajlarını korurken geleneksel finansın güvenlik ve risk yönetimi özelliklerini de içeren yeni nesil DeFi protokolleri geliştirdiklerini ifade ediyor. Affluent, TON ekosistemi üzerinde yerel olarak geliştirilen temiz ve basit bir kullanıcı arayüzü sunarken, arka planda uzmanların yönetiminde kasalar aracılığıyla varlık tahsisi ve getiri stratejilerini otomatikleştiriyor.