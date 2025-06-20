Afgan Göçmenler Ülkelerine Dönüş Yapıyor

AİLELERİN GÖÇÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE DÖNÜŞLER

Savaş, siyasi belirsizlikler ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle uzun yıllar boyunca diğer ülkelere göç eden Afganistan vatandaşlarının bir kısmı, son günlerde toplu bir şekilde vatanlarına geri dönmeye başladı. Afgan yetkililerin verdiği bilgilere göre, yalnızca Nisan ve Mayıs aylarında toplam 286 bin 960 kişi Afganistan’a döndü. Dönüş yapanların yaklaşık 155 bini Pakistan’dan, 111 bini İran’dan ve üç bini Türkiye’den geri geldi. Bu dönüşlerin ardında, Pakistan ve İran’ın sertleşen göçmen politikalarının etkisi olduğu görülüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu kitlesel hareketliliğin “daha derin bir insani kriz” yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Resmi verilere göre Türkiye’de, İran ve Pakistan’a kıyasla çok daha az sayıda Afgan göçmen yaşıyor.

TÜRKİYE’DEKİ DURUMUN FARKLILIĞI

Galatasaray Üniversitesi’nden Göç Araştırmaları Derneği öğretim üyesi Doç. Dr. Didem Danış, Türkiye’nin durumunun İran ve Pakistan’dan farklı olduğunu, burada kitlesel geri göndermeden çok zamana yayılmış bir azalma sürecinin yaşandığını aktarıyor. Afganistan’dan dışarıya göçün uzun bir geçmişe sahip olduğu belirtiliyor. 1970’lerin sonlarından itibaren, çatışmalar ve siyasi ile ekonomik problemler nedeniyle göç kesintisiz sürdü. Suriye krizi öncesinde, 2011 yılında Afganistan, en fazla mülteci ve sığınmacı gönderen ülke konumundaydı. 2021 yazında Taliban’ın iktidarı ele geçirmesiyle göç hareketi yeniden hız kazandı. UNHCR’ın verilerine göre, dünya genelinde kayıtlı 2,6 milyon Afgan mülteci bulunuyor; bunların 2,2 milyonu İran ve Pakistan’da yaşıyor. Ayrıca bu ülkelerde kayıtlı olmayan, yetkililerin belirttiği daha büyük bir Afgan nüfusu mevcut.

TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ POLİTİKALARI

Websitesine göre, 31 Mayıs’ta Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı sözcüsü Müftü Abdul Mutalib Hakkani, Nisan ve Mayıs aylarında 286 bin 960 kişinin geri döndüğünü açıkladı. UNHCR, bu rakamı 251 bin civarında olarak belirtiyor ve çoğunun “olumsuz koşullarda” geri döndüğünü vurguluyor. Kurum, en az 96 bin kişinin zorla sınır dışı edilerek geri döndüğünü aktarıyor. Doç. Dr. Danış, Türkiye’deki Afgan göçmenlerin durumunun İran ve Pakistan’dan ayrı olduğunu belirtiyor. Son üç-dört yılda, özellikle 2023 seçimlerinden bu yana, düzensiz göçmenlere yönelik önlemler artırıldı. Bu çerçevede, sınırda duvar örülmesi ve şehirlerde mobil denetimler gibi tedbirlerin alındığı ifade ediliyor. Türkiye’nin Afganlar için daha az “cazip” bir ülke haline geldiğini ve bu nedenle Afgan göçmen sayısının düştüğünü ekliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 29 Mayıs’ta açıkladığı verilere göre, Türkiye’de 172 bin 602 kişi uluslararası koruma altında yaşıyor. Bu grubun önemli bir kısmının Afganlardan oluştuğu düşünülüyor. Türkiye’de ikamet izni olan 38 bin 892 Afgan da yaşıyor. Bunun yanında, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve kaydı bulunmayan bir kesim olduğu anlaşılıyor ancak bu kişilerin sayısına dair resmi bir veri mevcut değil. 2018’den bu yana yakalanan düzensiz göçmenler arasında en büyük grubu Afganların oluşturduğu gözlemleniyor. Son birkaç yıldır yakalanan Afgan düzensiz göçmen sayısı ise 5 Haziran itibariyle 19 bin 87 olarak kaydedildi.

Son dönemdeki bu kitlesel dönüşlerin arkasında, Pakistan ve İran’ın Afgan göçmenlere yönelik sıkı politikaları olduğu görülüyor. Göçmen konusu, bu ülkelerde ekonomik sorunların yanı sıra güvenlik bağlamında da tartışılıyor. Pakistan, 2023 yılında devreye soktuğu “Yasadışı Yabancıların Geri Gönderilmesi Planı” çerçevesinde kayıtlı olmayan Afganların ülkelerine dönmemeleri halinde sınır dışı edileceğini duyurdu. Nisan ayında 135 binden fazla Afgan, Pakistan’ı terk ederken, Mayıs ayında ise yaklaşık 67 bin kişi ayrıldı. İran’dan geri dönmelerin oranı da artıyor; Mayıs’ta 15 bin 675 Afgan sınır geçişi kaydedildi. İran hükümeti, belgesiz Afganların 6 Temmuz’a kadar ülkeden ayrılmalarını istiyor. İran İçişleri Bakanlığı yetkilisi Nader Yarahmadi, bu kararın “ülkede bulunan altı milyondan fazla Afganın yaklaşık dört milyonunu etkileyeceğini” belirtiyor.

UNHCR sözcüsü Babar Baloch, 29 Nisan’da yaptığı açıklamada on binlerce Afgan’ın geri dönmek zorunda kalması üstüne “daha derin bir insani krizin kapıda olduğu” konusunda uyarıyor. Kurum, bu ciddi duruma müdahale edebilmek amacıyla 71 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. UNHCR, İran ve Pakistan hükümetlerine çağrı yaparak Afganistan’a dönüşlerin “gönüllü, güvenli ve onurlu olması gerektiğini” savunuyor. Ayrıca, Afgan kadın ve kız çocuklarının, “çalışma, eğitim ve serbest dolaşım haklarının giderek kısıtlandığı bir ülkeye geri dönmeye zorlanmaları” konusunda özel kaygılara sahip olduklarını aktarıyor.