Afgan İşçinin Cinayetine İlişkin Duruşma Sürüyor

AFGAN İŞÇİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zonguldak’ta ormanlık alanda yanmış halde bulunan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin ruhsatsız bir madende çalıştığına dair son görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olayla ilişkili 3’ü tutuklu toplam 6 sanığın yargılanması ise sürüyor. 10 Kasım 2023’te Zonguldak’taki Kırat Mahallesi’nde Vezir Mohammad Nourtani’nin (50) cesedi yanmış bir durumda bulundu. Jandarma ekipleri, olayın üzerinde durarak Nourtani’nin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti ve bunun üzerine çalıştığı ruhsatsız maden ocağının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Maden ocağının sahipleri Hakan K., Enver G. ve Ahmet A. tutuklanırken, diğer üç şüpheli olan A.Ç., S.K. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dava süreci ilerlerken, 9 Kasım günü Nourtani’nin çalıştığı madenin güvenlik kameralarındaki görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntülerde Nourtani’nin yeraltında çalışmak amacıyla madenci elbiselerini giyip hazırlık yaptığı anlar yer alıyor. Ayrıca, olay sırasında Afgan işçiye ait kıyafetlerin bir sobada yakıldığı ve bu esnada kameraların yönünün değiştirildiği de gözler önüne serildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

Nourtani’nin cesedinin araca konulması için Hakan K. ve Ahmet A.’nın beldedeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıkları da istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili duruşmanın 11 Nisan’da yeniden yapılacağı bildiriliyor.