Afgan Kızlarına Eğitim Veren Sonita Alizadeh

AFGAN KIZLARINA EĞİTİM DESTEĞİ VERENLER

Eğitimden yoksun bırakılan Afgan kızlarına gizli eğitim sunan Arezo ile The Dreams Book’un kurucu ortağı Sonita Alizadeh, “Bu kızların, şarkıyı (klibini) izlediklerinde ya da duyduklarında, eğer onlara yatırım yaparsak gelecekte lider olabileceklerini düşünmelerini umut ediyorum.” diyor. Sundance Ödüllü “Sonita” belgeselinde hayatı ele alınan Alizadeh, rap müzik aracılığıyla “Daughters for Sale” isimli videoyla uluslararası alanda tanındı ve çocuk evliliklerine karşı mücadelesini güçlendirdi. Alizadeh, Global Rhodes Bursu sahibi olup, MTV Avrupa’nın Nesil Değişim Ödülü, Özgürlük Ödülü ve Cannes Aslan Ödülü gibi pek çok ödül aldı. Offline ve online platformlarda fark yaratmaya çalıştı.

RAP MÜZİK İLE HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Sonita, aktivizmi ve sanatçılığıyla kız çocuklarının haklarını savunmaya devam ediyor. Müzikal yolculuğunda farklı platformları denemesine karşın çoğu zaman bu yolların yetersiz kaldığını söylerken, hikayesini rap müzikle anlatma kararı aldığını belirtiyor. Eminem’den etkilendiğini ifade eden Alizadeh, “İşte bunu kullanmak istiyorum, dedim çünkü sesi öyle çıkmıştı ki ben de öfkelenmiştim. Sonra rap müziği kullanmaya başladım ve Daughters for Sale’i yaptım.” diye vurguluyor. Arkadaşlarının ve topluluğunun yardımıyla bu şarkının yayıldığını ve viral olma noktasına geldiğini ekliyor.

ÇOCUK EVLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Alizadeh, “Daughters for Sale” parçasının gerçek bir hikaye olduğunu, çocuk evliliğinin kızların hayatlarını mahvedeceğini ifade ederek, “Bu kızların, şarkıyı izlediklerinde (klibini) ya da duyduklarında, eğer onlara yatırım yaparsak gelecekte lider olabileceklerini düşünmelerini umut ediyorum.” diyor. Ebeveynlere çağrıda bulunan sanatçı, “Lütfen onları etiketlemeyin, sadece sizi sevdikleri için kızlarınıza sınırlar koymayın. Bir eşten fazlası olabilirler.” diyerek mesajını iletiyor.

GÜÇLENEN SESLER

Afganistanlı kadınların hissettiği unutuş duygusuna dikkat çeken Alizadeh, kendisi ve ekibinin The Dreams Book okulunu kurma motivasyonunu paylaşırken, “Derste onlara coğrafya ya da matematik değil, nasıl yeniden hayal kuracaklarını, kendilerine nasıl bakacaklarını, kendilerini nasıl güçlendireceklerini öğretiyoruz.” diyor. Bu eğitim sayesinde Afganistan’da daha güçlü bir sesleri olduğunu vurguluyor.

GENÇ KIZLARA TAVSİYELER

Genç kızlara umut dolu bir mesaj veren Alizadeh, “Sesimi dinleyen her kız, umut sahibi olmanın ve hayal kurmanın bu dünyadaki herkes için en temel itici güç olduğunu anlamalı.” diyerek, hayal kurmaya devam etmeleri gerektiğini belirtiyor. Zorlukların her zaman var olduğunu fakat güçlü kalmaları gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, gençlerden seslerine inanmalarını ve hayalleri için savaşmalarını istiyor.

NEXT ETKİNLİĞİNE KATILIM

Alizadeh, TRT’nin genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren NEXT etkinliğine katılarak, “Yeni hikayeleri görmek ve duymak harikaydı. Çok sayıda genç insan görmek umut verici çünkü bugün genç seslerin sürece dahil edilmesine ihtiyaç var.” diyor. Dünya sorunlarını çözmek için yenilikçi yollar aramaya teşvik eden etkinlikten duyduğu memnuniyeti de ifade ediyor.