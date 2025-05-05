Afgan Mülteciler Dönüyor, UNHCR Açıklıyor

AFGAN MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ

KABIL, 5 Mayıs — Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), nisan ayında 250.000’den fazla Afgan mültecinin Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerden Afganistan’a geri döndüğünü duyurdu. UNHCR, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu mülteciler arasında eğitim, iş ve hareket özgürlüğü kısıtlamaları nedeniyle belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan kadınlar ve kız çocukları da bulunuyor. Tüm geri dönüşler gönüllü olarak yapılmalı ve güvenli ve geri dönenlerin onuru korunacak şekilde gerçekleşmelidir” şeklinde ifadeler kullandı.

GÖÇMEN DURUMU VE DEVLET POLİTİKALARI

Yaklaşık 7 milyon Afgan mültecinin büyük bir kısmı şu an İran ve Pakistan’da yaşamaya devam ediyor. Pakistan hükümeti, 2025 yılı itibarıyla 3 milyon Afgan vatandaşını kendi ülkelerine geri göndermeye hazırlanıyor. Öte yandan, İranlı yetkililer de belgesiz yabancı şahısların yasadışı kalışlarına son vererek, evlerine dönmeleri yönünde çağrıda bulunuyor. Yüksek yoksulluk ve işsizlik oranları, birçok Afgan vatandaşını, özellikle İran ve Pakistan gibi ülkelerde iş bulmak amacıyla Afganistan’ı terk etmeye zorluyor.