Afganistan, 466.000 Ton Meyve İhraç Etti

AFGANİSTAN’IN MEYVE İHRACATI

Afganistan, mart 2024 ile mart 2025 tarihleri arasında toplam 466.000 ton taze ve kuru meyve ihraç etti. Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, bu ihracatın değeri 643 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

BAŞLICA İHRACAT ÜRÜNLERİ

Afganistan’ın başlıca ihraç ettiği tarım ürünleri arasında nar, elma, kayısı, üzüm, incir, kuru üzüm, badem, ceviz, çam fıstığı ve kuru erik yer alıyor. Bu ürünler, Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ticaret ortaklarına ihraç ediliyor.

İTHALAT VE İHRACAT BİLANÇOSU

Ülkenin ithalatı arasında tarım ürünleri, işlenmiş gıda maddeleri, tekstil ürünleri, deri, elektrikli ekipmanlar ve inşaat malzemeleri bulunuyor. Aynı zamanda kömür, safran, taze ve kuru meyveler, el dokuması halılar ile değerli ve yarı değerli taşlar Afganistan’ın başlıca ihracat kalemleri arasında yer alıyor.