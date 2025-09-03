Afganistan’a İnsani Yardım Gönderildi

HAVA KUVVETLERİ TARAFINDAN YARDIM GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan’da meydana gelen deprem nedeniyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla bölgeye ulaştırıldığını aktardı. Bakanlık, AFAD ve Kızılay tarafından gönderilen yardım malzemelerinin, Türk Hava Kuvvetleri ile bölgedeki yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

AFAD VE KIZILAY İŞ BİRLİĞİ

Bakanlık, yaptığı açıklamada, “Afganistan’da meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağıyla bölgeye ulaştırılarak yetkililere teslim edildi” şeklinde bilgi verdi. Bu insani yardım çalışmaları, depremzedelere yönelik acil destek sağlama amacı taşıyor.

İNSANİ YARDIM MALZEMELERİ TESLİM EDİLDİ

Yardım çalışmalarının devam ettiği, bölgedeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla diğer desteklerin de sağlanacağı belirtiliyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin bu kritik süreçteki rolü, sorumluluk bilinci ve yardımseverliği ön plana çıkarıyor.